У Тернополі є загадкове підприємство, яке виконує вказівки міської ради (відео)

Вчора мешканці будинків прилеглих територій до скверу по вул.Миру були обурені та призупинили незрозумілу зрізку дерев загадковим підприємством, яке отримало підряд від Тернопільської міської ради на зрізку як вони називають сухостою.Люди так і не змогли довідатися, що то за загадкове підприємство виконує наказ ТМР по очищенню Тернополя від так званого « сухостою».Зрізка дерев у м.Тернополі іде повним ходом, а от посадки дерев не спостерігається.



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