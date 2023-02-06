Глава УГКЦ у Чорткові: «Той, хто вірить, що Господь нас оборонить, може сказати, що вірить у Збройні сили України, у нашу перемогу»

У суботу, 4 лютого, у межах візиту на Тернопільщину, Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав очолив Архиєрейську Божественну Літургію у катедральному соборі Святих апостолів Петра і Павла в Чорткові. Перед Літургією Глава Церкви освятив розпис святилища, а по закінченні — ювілейний Хрест, зведений у 500-річчя Чорткова, а також Богородичні стели та 15 автомобілів для ЗСУ.

Вітаючи Главу УГКЦ у Чорткові, владика Василь Семенюк, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський, наголосив, що Тернопільщина є малою батьківщиною патріарха Йосифа Сліпого та блаженних новомучеників УГКЦ Григорія Хомишина, Микити Будки, Миколи Конрада, Миколи Цегельського, Якима Сеньківського, Зиновія Ковалика, Віталія Байрака, чий приклад вірності Богу, Церкві й Україні є таким важливим для нас усіх сьогодні. Тернопільщина, додав митрополит, освячена Пресвятою Богородицею через чудотворну присутність у двох центрах Її вшанування — Зарваниці та Почаєві.

Освячення розпису святилища катедрального собору Святих Петра і Павла та ювілейного Хреста на пам’ять про борців за волю України на завершення ювілейного Року патріарха Йосифа Сліпого — знакова подія для Подільщини в часи великої війни України за саме право бути як державі й народу, у часи, коли Церква неустанно молиться за Україну та її перемогу. Цей візит Глави УГКЦ також завершує ювійлейні заходи з нагоди 500-річчя Чорткова — 4 вересня 1522 року місто отримало право на самоврядування і стало містом магдебурзького права.

«Сьогодні ми спільно переживаємо особливий момент — це велика Божа благодать могти бути разом. Господь нас сюди покликав у цей особливий суботній день, бо щось хоче нам сказати. Зустріч із Богом завжди є подією, яка змінює людину, робить її інакшою. Але від людини залежить, чи вона дасть Йому зробити те, що справді для неї добре», — сказав у проповіді на Літургії Блаженніший Святослав.

У читанні Євангелія від Луки, у притчі про несправедливого суддю, за його словами, відчитуємо й біблійну історію про такого суддю і бідну жінку, яка все-таки домоглася справедливості, і те, що Бог говорить нам про нашу теперішню ситуацію та сучасне життя.

Проповідник звернув увагу, що ми так часто почуваємося беззахисними, усвідомлюємо свої права, але боїмося навіть озвучувати їх. Як часто держава, яка має будуватися на верховенстві права, такою не є. Як Господь захищає слабкого сьогодні? Через людину, яка погоджується стати знаряддям Божим у цьому світі.

«Лише людина, яка готова бути праведною на образ і подобу Божу, яка розуміє верховенство Божого закону над усіма іншими людськими мудруваннями, стає засобом й інструментом Божої праведності та справедливості в цьому світі. Нам так потрібно таких людей, які б захищали разом із Богом, були інструментом Його захисту найслабшого і найменшого, щоб Він міг через неї поширювати Царство Боже на землі», — наголосив Глава УГКЦ.

«Можливо, ця притча незакінчена і не має кінцевого результату, — зауважив архиєрей. — Можливо, її треба дописати кожному з нас власним життям. Бо Христос її розповів, щоби запитати мене і тебе: а ти готовий бути тою людиною, якої зараз потребує Господь Бог, щоб захистити тих, хто волає до Нього вдень і вночі, захистити їх — і то негайно?».

Блаженніший Святослав зазначив, що бути християнином — це уприсутнювати живого Бога, який є між нами, у нашому особистому та суспільному житті: «Християни — це ті, хто відчуває, що у всіх наших болях, стражданнях, навіть у смерті, Бог є особисто присутній. І саме Його присутність змінює все, робить нас стійкими, дає відвагу не просто усвідомлювати свої права, а домагатися їх, дає силу змінювати цей світ, бути людьми, які вносять Бога в цей безбожний, несправедливий світ. Саме присутність Христа змінює все».

Звертаючись до сьогодення і тих, чиїми руками Господь захищає Україну нині, Глава УГКЦ зазначив: «Запитаймо себе сьогодні: як Господь Бог нас може оборонити? Слово „оборона“ для українців має особливе значення. Ми потребуємо не лише справедливості, а й безпеки. Ми вимагаємо справедливості перед світом. Але як це має відбутися? Тому ми так шануємо наші Збройні сили — через вас сьогодні Бог негайно хоче оборонити свій народ. Мабуть, нині в Україні немає жодної родини, у якій би день і ніч не взивали до Бога про захист нас перед тим загарбником й окупантом, що ні Бога не боїться, ні людей не соромиться. Чиїми руками це має статися? Це стається і станеться відвагою, мужністю і силою нашого українського війська. Саме те, що воно захищає й обороняє найслабших і найменших, відрізняє його від усіх інших збройних сил; це не військо загарбників та окупантів. Нам не треба чужого, але свого права ми ніколи й нікому не віддамо. І ми знаємо: те завдання — бути захистом і голосом найменших та найслабших дітей України, — це місія, дана Богом. Той, хто вірить у Бога, у те, що Господь нас оборонить, може сказати, що вірить у Збройні сили України, у нашу перемогу. Ми віримо, що Божа справедливість завжди матиме останнє, найвище слово. Він сам сьогодні каже нам, що оборонить, охоронить, і то негайно».

Наприкінці Літургії було звершено акт посвяти м. Чорткова і Бучацької єпархії УГКЦ під покров святого архистратига Михаїла — ангела і воїна. Глава Церкви розповів, що тепер відчуватиме велику спорідненість між Чортковом і Києвом, покровителем якого також є архистратиг Михаїл. «Знаєте, він реально діє, — додав він. — У моменти найтяжчої облоги Києва так багато людей, навіть невіруючих, казали: „Ми бачили ангелів у небі“. Боже небесне військо під проводом архистратига Михаїла воює за нас! І хто, як не Бог, дає нам сили стояти і перемагати, навіть тоді, коли прагматичний людський розум різних західних аналітиків казав, що більше від трьох днів ніхто там не втримається. Сам факт, що я живий і є між вами, є свідченням того. Просімо, щоб Господь Бог, наш найближчий і наймогутніший Захисник, усім своїм небесним військом під проводом архистратига Михаїла сьогодні був поруч із кожним захисником і кожною захисницею України, щоб здійснилися слова, які сьогодні чуємо в Божому слові: „Обороню їх — і то негайно“».

Після Літургії на подвір’ї катедрального храму відбулося освячення ювілейного Хреста, який збудувуло приватне агропромислове підприємство «Дзвін». Архітектор Михайло Федик, уродженець Чортківщини, втілив у цій роботі ідею пам’яті про багатовікову боротьбу українців за свободу і незалежність, тяглості пошанування воїнів — захисників України: від бійців УГА і Січових стрільців до сучасних Героїв нинішньої війни з росією. Тому у скульптурі поряд із розп’яттям зображений архистратиг Михаїл, покровитель Українського війська, а поряд із ним — державний герб України з написом «Вічно Єси» та чотири герби історичних періодів незалежності Української держави. Завершує композицію символ Вселенської Церкви — хрест на кулі.

«Ми сьогодні освячуємо знак, який буде особливим знаком пам’яті, — ствердив Блаженніший Святослав, пояснюючи значення цієї події. — Але про що мають пам’ятати ті, що будуть на нього споглядати, — малі діти, які відчитуватимуть постаті різних борців за волю України? Ми пам’ятатимемо, що Бог зробив для нас, як Бог нас воскрешав щоразу, коли хтось інший хотів убити й нищити, як Бог нас захищав, коли сильні світу цього забирали природні громадянські права в нашого народу, у мешканців цього міста. І цей пам’ятник Божій дії і Божому захисту увінчаний чесним і животворним Хрестом нашого Господа, що є символом і знаком остаточної перемоги, якої ми всі чекаємо, за яку молимося, але й остаточної перемоги воскреслого Христа над гріхом і смертю. Той Хрест є символом нашої надії, що історія, яку пригадуємо, не закінчилася, як і та притча залишилася відкритою, щоб ми її закінчили своїм життям. Бо ту історію сьогодні в наші складні, але героїчні часи покликані написати ми з вами».

З нагоди освячення Хреста і ювілею м. Чорткова Блаженнішому Святославу презентували подарунок — висічений із білого мармуру його єпископський герб.

Закінчилися ювілейні святкування у Чорткові освяченням 15 автомобілів для ЗСУ, які придбали волонтери Бучацької єпархії УГКЦ.

Департамент інформації УГКЦ