У Тернополі з дитячої лікарні виписали всіх пацієнтів хворих на COVID-19

ІЗ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ ВИПИСАЛИ УСІХ ПАЦІЄНТІВ ХВОРИХ НА COVID-19. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹2 дорослих і 2 дітей сьогодні виписали з Тернопільської міської дитячої лікарні

🔹В однієї мами та дитини – повне клініко-лабораторне одужання: контрольні ПЛР-дослідження мазків на COVID-19 – від’ємні

🔹Решта перебуватимуть на самоізоляції вдома під наглядом лікаря

ℹ️З 26 березня в інфекційному відділенні пройшли лікування 11 пацієнтів, 7 – дітей і 4 дорослих.