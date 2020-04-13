Сейф, нагрудні знаки: що планує купити Тернопільська міська рада?

Ми проаналізували закупівлі Тернопільської міської ради на сайті “Прозоро” за останні кілька днів квітня. Що ж планує придбати рада?

1. Жалюзі. Їх міськрада планує закупити на 62000 гривень. Цікаво, що на жалюзі мерія не хоче довго чекати. Заявки на закупівлю приймаються продовж двох днів. В описі теж йдеться про терміновість встановлення.

2. Сейф. Його міськрада планує придбати за 35000 гривень. При чому теж оперативно. Адже пропозиції від постачальників щодо цього товару приймаються продовж доби.

3. Нагрудні знаки теж стали необхідністю для чиновників міської ради. Їх планують закупити на 60 тисяч гривень.

“Відзнака “Нагородний знак міського голови”. Кількість – 200 шт. На емалі зображено герба міста – Тернопільський замок та знак “Леліва”,- йдеться в описі до закупівлі.



4. Кондиціонери. Їх міськрада закупить на 162000 гривень.

“Кондиціонери повинні бути марки GREE. Весь товар повинен бути новий. Учасник повинен надати лист підтвердження про наявність в м.Тернополі сервісного центру з гарантійного та післягарантійного обслуговування кондиціонерів, а також повинен підтвердити подальше встановлення. Монтажні роботи будуть здійснені за окрему плату. Вартість монтажу не повинна перевищувати 27000 грн. В пропозиціях обов’язково зазначити модель та вартість монтажу”,- йдеться в описі до закупівлі.

5. Павербанки. Їх рада планує закупити на 97000 гривень.

“Кількість 66 штук. Доставка за рахунок постачальника протягом 10 робочих днів з моменту укладання договору. Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців. Даний товар повинен бути новий. В пропозиціях обов’язково зазначити марку та модель”,- просить рада в заявників.

Тернопіль Вечірній