Неповнолітній тернополянин хотів повішатися на зло власному діду

В ніч з 23 на 24 квітня до бучацьких поліцейських надійшло тривожне повідомлення від жителя району. Чоловік розповів, що у нього виник конфлікт із внуком, після чого хлопець пішов з дому, погрожуючи скоїти самогубство.

Поліцейські негайно виїхали за вказаною адресою та організували розшукові заходи. 17-річного втікача виявили в лісі. Помітивши правоохоронців, підліток почав втікати, та зрештою його наздогнали.

При огляді на шиї хлопця виявили сліди, характерні для спроби повішання.

На даний час юнак перебуває у шокову стані та потребує допомоги психолога.