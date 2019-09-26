Мешкаці Шумської ОТГ розповіли про найбільші здобутки та успіхи своєї громади

Фінансовий портал Maanimo проводить масштабний проект «Історії громад: успіх-2019», присвячений реформі децентралізації. Тут мають намір розповісти найцікавіші історії успіху українських ОТГ і сьогодні оприлюднено історію успіху Шумської ОТГ, що в Тернопільської області.

Шумська об’єднана територіальна громада у Тернопільській області була утворена 24 липня 2015 року. До її складу ввійшли м. Шумськ як адміністративний центр та 18 колишніх сільських рад (35 сіл). Населення становить понад 21 тисячу осіб.

Уперше проект «Бюджет участі» у Шумській ОТГ запрацював у жовтні 2017 року. Головна мета проекту – посилення залучення, ініціативності та участі громадськості, підвищення впливу та відповідальності громади на визначення та реалізацію пріоритетних проектів, направлених на соціально-економічний розвиток міста.

У рамках «Бюджету участі 2018» у Шумській ОТГ реалізовано чотири проекти. Участь у голосуванні могли взяти повнолітні мешканці Шумської громади, проте лише за один проект. Загалом проголосували 3594 жителі, з них у паперовому вигляді – 2856, електронна реєстрація – 738.

Для порівняння, у 2017 році переможцями стали 2 проекти. Всього проголосувало 689 жителів, із них: у паперовому вигляді – 504, електронна реєстрація – 185.

Переможцями громадського бюджету Шумської ОТГ на 2019 рік стали чотири проекти, на реалізацію яких виділять 391,02 тис. грн із бюджету міської ради. Крім того, залишок коштів у сумі 8980 грн вирішено спрямувати на виготовлення проектно-кошторисних документацій для проектних пропозицій, які потребують першочергової реалізації, зокрема за кошти міжнародної технічної допомоги та місцевого бюджету (установка в’їзного знаку та облаштування автобусної зупинки в с. Залісці; установка енергозберігаючих вікон у Суразькому НВК).

Переможцями “Бюджету участі” у 2018 році стали такі проекти:

– «Спортивна кімната з тренажерами на території села Потуторів», автор – Мирослава Чуйко, кількість голосів – 393, сума – 100 000 грн (с. Потуторів);

– «Бебіленд (BABYLAND) – ігровий дитячий майданчик», автор – Надія Мартинюк, кількість голосів – 379, сума – 95 970 грн (с. Літовищі);

– «Казкове дитинство», автор – Ірина Ковальська, кількість голосів – 323, сума – 95 050 грн (с. Бриків);

– «Створення культурно-просвітницької зони відпочинку для жителів села Биківці «Співоче поле калинове», автор – Оксана Безух, кількість голосів – 307, сума – 100 000 грн (с. Биківці).

Проекти внесені до Програми соціально-економічного розвитку Шумської ОТГ, реалізація яких планується протягом 2019 року.

У результаті виконання проектів «Бюджету участі» за період 2017-2019 рр. у Шумській ОТГ:

– облаштовано 4 дитячі та спортивні майданчики у 3 селах і м. Шумськ;

– створено культурно-просвітницьку зону відпочинку у с. Биківці;

– створено відпочинкову зону з арт-об’єктами «Алея парасольок».

Серед проектів, які не здобули перемогу, додатково отримали можливість для реалізації: добудова садочка «Сонечко» у с. Рохманів із впровадженням енергозберігаючих заходів (утеплення), яка здійснювалася за кошти інфраструктурної субвенції та кошти місцевого бюджету, загалом сума реалізації проекту становила більше 1 млн гривень; встановлення 2 тіньових навісів (альтанок) для двох груп вихованців дитячого садочка с. Рохманів за кошти міської ради та Благодійного фонду «Континентал Фармерз Груп»; забезпечення комп’ютерною технікою у Тилявському НВК за кошти міської ради.

Позитивним результатом у 2018 році стала активізація сільського населення, оскільки лише 6 проектів було від м. Шумськ, від сіл – 16. Переможцями стали проекти, подані жителями сіл, на відміну від 2017 року, коли перемогли 2 проекти для реалізації в центрі міста.

Головний результат реалізації «Бюджету участі» – збільшення активності населення, залучення до впровадження ініціатив, відповідальне ставлення до реалізованих проектів. Бюджет участі дозволив налагодити взаємну довіру у громаді – між представниками, владою і бізнесом громади. Запровадження конкурсу призвело до того, що представники громади реально відчули свою участь у житті громади, а тому активізували свою діяльність, стали цікавитись планами влади та брати участь у громадському житті.

Джерело: https://news.maanimo.com/uk/gromady/istoriyi-gromad-2019-shumska-ob-yednana-teritorialna-gromada-26506