14:34 | 18.08.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі закрили ще дві групи у садочку через кишкову інфекцію

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Зареєстровано спалах кишкової інфекції серед дітей двох груп у дитячому садочку міста Тернополя.

16 серпня спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області та ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» розпочали розслідування з метою встановлення причин виникнення інфекційних захворювань.

Очікуємо результатів лабораторних досліджень. З 17.08.2021р. призупинено функціонування даних груп.

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