У Тернополі закрили ще дві групи у садочку через кишкову інфекцію

Зареєстровано спалах кишкової інфекції серед дітей двох груп у дитячому садочку міста Тернополя.

16 серпня спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області та ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» розпочали розслідування з метою встановлення причин виникнення інфекційних захворювань.

Очікуємо результатів лабораторних досліджень. З 17.08.2021р. призупинено функціонування даних груп.