У Чорткові учасникам російсько-української війни виділять землю!

На черговому засіданні сесії Чортківської міської ради, котре заплановане на 27 серпня, 50 учасників російсько-української війни, які проживають у Чортківській громаді, отримають земельні ділянки у розмірі 8 сотих для житлового будівництва.

Вчора, 17 серпня, 22 атовців та їхні сім’ї зустрілись із міським головою Чорткова Володимиром Шматьком, де сліпим жеребкуванням обирали номер своєї майбутньої земельної ділянки. Інші ж матимуть можливість обрати ділянку із середи по п’ятницю цього тижня.

«Розробляючи Генеральний план міста, ми передбачили в районі вулиць Богдана-Ігоря Антонича та Петра Чубинського індивідуальне житлове будівництво спеціально для учасників російсько-української війни. Пам’ятаєте, ще два роки тому ми разом із вами спільно узгоджували цю територію. Зауважу, що це фактично остання вільна земельна ділянка у Чорткові з відповідним цільовим призначенням. Тож виділити її під забудову людям, які боронили і боронять нас від окупантів, – точно найкраща ідея!», – зазначив Володимир Шматько.

Загальна площа території – 7,49 га, з яких 5,18 га – під житлову забудову. За кошти платників податків громади міська рада виготовила детальний план території, що дозволило поділити ділянки на 60 рівних частин – по 8 сотих кожна. Вартувало це 49 тис. грн.

Земельні ділянки отримають всі атовці – жителі Чортківської громади, котрі написали відповідні заяви у 2015, 2016 та 2017 роках – загалом 50. Ще 10 ділянок залишаються у резерві для сімей загиблих воїнів, поранених, а також жінок, котрі брали участь в російсько-українській війні.