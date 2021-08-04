У Тернополі закриватимуть школи, в яких недостатня кількість вакцинованих вчителів

У МОЗ заявили про обмеження роботи шкіл, в яких щеплення від коронавірусу отримали менше, ніж 80% педагогів.

Такі правила діятимуть в разі погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні. Інформацію про це оприлюднила і начальниця управління освіти Тернопільської міськради Ольга Похиляк.

«У разі переходу Тернопільської області до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня епідемічної безпеки для роботи навчального закладу потрібно мати мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу. Про це йдеться у постанові “Про внесення змін до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, на період до 31 грудня 2021 року”, яку ухвалив Кабінет Міністрів України 28 липня,» – йдеться у повідомленні Ольги Похиляк у Фейсбуці.

Зазначимо, наразі в Україні, з усіх педагогів, щеплена лише половина.

До слова, голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив: «Ми в Україні не говоримо про обов’язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину вакцинуватись. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники».

Тернополяни