Які депутати міської ради проголосували за чергове знищення зеленої зони у Тернополі

Ще одну зелену зону громада Тернополя втратила на черговій сесії Тернопільської міської ради 23 липня. Про це повідомляє депутат міської ради від “Сили людей” Іван Ковалик.

Мова йде про земельну ділянку, яка знаходиться на вулиці Громницького, поряд з ТОКІППО (Інститутом післядипломної освіти) та Історичним факультетом Тернопільського національного педагогічного університету ім.Володимира Гнатюка .

Перед сесією ТМР до мене, як депутата міської ради, звернулися працівники Інституту післядипломної освіти та педагогічного університету з проханням зберегти цю зелену зону. На жаль, депутати з ВО Свобода, ПВС, Європейської Солідарності, Слуги Народу та За майбутнє проголосували «ЗА» знищення цієї зеленої зони через так звану «гаражну схему», незважаючи на мої публічні заклики під час розгляду питань НЕ підтримувати.

Коротка історія цього земельного дерибану:

13 березня 2020 року на сесії Тернопільської міської ради було прийняте рішення №7/47/171 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Громницького гр. Музиці Сергію Володимировичу».

Цим рішенням 100 м.кв. земельної ділянки в зеленій зоні було БЕЗКОШТОВНО передано в приватну власність з цільовим призначенням «для будівництва індивідуального гаража».

Кадастровий номер ділянки – 6110100000:13:007:0084.

Згідно діючого Плану зонування міста Тернополя, дана так звана «гаражна ділянка площею 100 м.кв.» знаходиться в зоні Г-3 («Навчальні зони»), тому доцільність зведення тут гаражів викликає багато питань.

23 липня 2021 року на сесії Тернопільської міської ради було прийнято три рішення, які дозволять на описаній вище ділянці будувати не гараж, а об’єкт комерційного призначення:

1. Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою вул. Громницького площею 50 м.кв. із «будівництво індивідуального гаража» на «розміщення закладу по наданню комерційних послуг та підприємницької діяльності» гр. Андрійчуку Ю.П. (кадастровий номер 6110100000:13:007:0101)

2. Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою вул. Громницького площею 50 м.кв. із «будівництво індивідуального гаража» на «розміщення закладу по наданню комерційних послуг та підприємницької діяльності» гр. Андрійчуку Ю.П. (кадастровий номер 6110100000:13:007:0102)

3. Рішення про дозвіл гр. Андрійчуку Юрію Петровичу на укладання договору земельного сервітуту терміном на п’ять років, на земельну ділянку площею 0,0274га для проходу та проїзду до власної земельної ділянки за адресою вул.Громницького

Сумарно усі три рішення формалізують БЕЗКОШТОВНУ передачу земельної ділянки площею 374 м. кв. для будівництва комерційного об’єкту.

Тепер слово за правоохоронними органами, до яких я звернувся з депутатським зверненням. Надіюся, Тернопільська обласна прокуратура внесе відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань, будуть допитані всі свідки даного злочину, в тому числі ті через кого ця земельна ділянка виводилася та ми почуємо прізвища організаторів, які в тому числі голосували «ЗА» під час розгляду цього питання, – каже Іван Ковалик.