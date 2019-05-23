У Тернополі засудили фейкового помічника прокурора

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Олексія З. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 1 березня 2019 року, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

Цим вироком 23-річного Олексія З. визнано винним за ч.2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб) та засуджено до двох з половиною років позбавлення волі.

Санкція цієї статті передбачає: штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або до 5 років обмеження волі, або до 3-ох років позбавлення волі.

Як встановлено судом, 19 вересня 2018 року невстановлена слідством особа, видаючи себе за працівника правоохоронних органів, впродовж дня зателефонувала на стаціонарні телефони до трьох пенсіонерів Тернополя і повідомляла, ніби їх онук (чи син) спричинив ДПТ, у результаті якого є потерпілі. Користуючись ефектом несподіванки, хвилюванням та розгубленістю людини похилого віку, невстановлена особа пропонував передати кошти нібито “для вирішення питання” про непритягнення онука (чи сина) до кримінальної відповідальності. Отримавши згоду потерпілої, невідомий повідомляв, що зараз до неї за грошима приїде довірена особа, якій потрібно передати обумовлену суму коштів.

Такою довіреною особою був Олексій З., який діяв за попередньою змовою з особою, що телефонувала потерпілим, приїжджав до них додому і, видаючи себе за помічника прокурора, забирав у них гроші і зникав. Всього у такий спосіб Олексій З. шахрайським шляхом заволодів коштами пенсіонерів на суму майже 120 тис. грн.

У поданій апеляційній скарзі захисник обвинуваченого просив вирок суду першої інстанції змінити в частині призначеного покарання та застосувати до його підзахисного більш м’який вид покарання у виді обмеження волі строком 1 рік.

Під час розгляду апеляції, була присутня одна з потерпілих, яка погодилась із доводами захисника, зважаючи на молодий вік обвинуваченого.

Разом з тим, прокурор заперечив проти проти пом’якшення покарання, оскільки обвинувачений хоча і стверджує про визнання вини і щире каяття у вчиненому, але навіть не намагався хоча би частково відшкодувати потерпілим завдану шкоду.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши доводи обвинуваченого та його захисника, прокурора, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що в даному випадку немає підстав для заміни покарання з позбавлення волі на її обмеження, однак зважаючи на думку потерпілої, апеляційну скаргу захисника слід частково задовольнити, зменшивши Олексію З. строк позбавлення волі до 1 року 6 місяців.

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