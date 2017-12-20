У Тернополі засвітили ялинку (відео)

Новорічну ялинку 2018 року засвітили у Тернополі на свято Миколая. Священослужителі освятили різдвяну шопку, у якій традиційно поселились вівці. Під час урочистостей тернопільські пластуни передали громаді міста Вифлеємський вогонь миру, який є свідченням Божої благодаті для усього людства.

У рамках дійства перед тернополянами виступили творчі колективи міста, які подарували святковий концерт із мотивами прийдешнього Нового року та Різдва Христового.

Відео Юрій Дігай