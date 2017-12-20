Грандіозне дійство увінчало успішний футбольний 2017 рік

16 грудня в обласному драматичному театрі ім. Т. Шевченка відбулося грандіозне дійство під назвою «Найкращі. Підсумки футбольного сезону 2017». Під час заходу, якого футбольна громадськість області, мабуть, ще не бачила, проходило нагородження кращих команд, гравців, тренерів, суддів за результатами футбольного року.

VIP-гостями урочистої церемонії нагородження стали: віце-президент Федерації футболу України Олег Собуцький, кандидат до національної збірної України Ігор Пердута та відомий співак із Шотландії, фіналіст польського шоу «Х-фактор» Брайн Алан. Символічно, що задав темп футбольному заходу саме шотландський співак піснею «Simply the Best» («Найкращі!»).

Далі гість передав слово голові Федерації футболу Тернопільської області Тарасу Юрику, котрий розповів про пріоритети в роботі федерації в році, що минає, та поділився планами на рік майбутній.

– Для обласної федерації дитячо-юнацький футбол – це пріоритет номер один. У перший рік нашої роботи нам вдалось добитися того, що футболу стало значно більше. На сьогоднішній день у дитячо-юнацькій футбольній лізі Тернопільщини виступають 83 колективи. Якщо брати по кількості дітей, то раніше їх було до 500, а в цьому році стартувало півтори тисячі. Ми побачили, що для наших дітей участь у цих змаганнях – велика подія і дуже важливий фактор їхнього футбольного розвитку, – зазначив Тарас Зіновійович.

Також Тарас Юрик розповів, що цього року в чемпіонаті й кубку області брали участь по 19 дорослих команд, що у два рази більше, ніж ще рік тому. Змагання було проведено на високому організаційному рівні, не в останню чергу це було зроблено завдяки якісному арбітражу, до якого представники команд-учасниць протягом усього сезону практично не мали зауважень.

Уперше за останні роки було проведено повноцінний чемпіонат області серед ветеранів, а нещодавно під егідою обласної федерації стартувала Тернопільська футзальна ліга, в якій змагалася рекордна кількість команд – 58(!). Також у 2017 році започаткували турнір, який дає можливість виявити переможця та оцінити рівень футболу в районах, – Ліга чемпіонів Тернопільщини.

– Основне з наших ключових завдань – не лише якісно організувати футбольні змагання, а й повернути глядача на трибуни. Для цього ми робили різного роду заходи, які би давали можливість глядачеві приходити на футбольний матч, щоби не лише переглянути саму гру. В перерві кожного матчу відбувався розіграш футбольного м’яча від ФФТО серед дітей, а старші вболівальники (+21 р.), завдячуючи нашому генеральному партнеру ТОВ «Микулинецький Бровар» – «пивний» м’яч. Для глядачів ці розіграші були приємною несподіванкою, що давало поштовх прийти на наступний матч, – відзначив Тарас Юрик.

Активно Федерація футболу Тернопільської області займалася популяризацією футболу, насамперед серед дітей. З цією метою Тернопільщина протягом року двічі приймала гостей з Іспанії. У квітні до нас приїжджали екс-гравці мадридського «Реалу» Франсіско Павон та Іван Перес, а на початку осені – представники іспанського футзалу на чолі з двома чемпіонами світу.

Ще одним важливим пріоритетом федерації є робота в напрямку покращення футбольної інфраструктури. Зокрема, це стосується майданчиків зі штучним покриттям, на яких можна проводити тренування практично в будь-яку пору року.

– На сьогодні сім таких майданчиків будуються, ще 13-ть, згідно з постановою Кабміну, будуть встановлюватись наступного року. Загалом на квітень-травень 2018 року маємо орієнтовно вийти на 22-23 майданчики. І на цьому зупинятися не будемо! У нас є досить серйозна стратегія щодо розбудови футбольної інфраструктури, і ми хочемо, щоби таке питання, як майданчики зі штучною травою, через 2-3 роки у Тернопільській області було вирішено, – поділився планами очільник обласного футболу.

Після виступу Тараса Юрика учасники футбольно-культурного дійства мали змогу в короткому фільмі побачити незначну частину тієї титанічної роботи, яку вдалося здійснити новій федерації футболу.

А далі розпочалося те, заради чого зала обласного театру зібрала аншлаг – церемонія нагородження кращих із кращих. Першими на сцену вийшли ветерани, які під оплески публіки отримали заслужені нагороди. Їх їм вручав начальник управління фізичної культури і спорту ТОДА Віктор Мацикур.

Згодом настала черга команд першої ліги. Для цього на сцену був запрошений захисник прем’єр-лігової полтавської «Ворскли» Ігор Пердута. Саме йому випала честь назвати найкращих гравців першої ліги. Організатори дійства тримали в таємниці їхні імена, адже конкурсна комісія для виявлення найкращого гравця в кожному з амплуа вибрала по три номінанти. Отож VIP-гість із конверта витягував імена кращих гравців. Ними стали: воротар – Олексій Шишигін (ФК «Шумськ»), захисник – Андрій Біскуп («Збруч»), півзахисник – Ігор Сливка (ФК «Копичинці»), бомбардир – Олександр Боженко («Нива» Теребовля, 19 м’ячів), тренер – Ігор Шпікула (ФК «Копичинці»), гравець – Павло Макогон («Нива»).

Далі золоті, срібні та бронзові нагороди й інші цінні подарунки (вишиті сорочки, комплект футбольної форми та по п’ять футбольних м’ячів) отримали кращі команди першої ліги. Найголовніший кубок із рук вихованця теребовлянського футболу Ігоря Пердути взяв капітан теребовлянської «Ниви» Віктор Ковалик.

Наступними до нагородження запросили команди вищої ліги. Разом з головою Федерації футболу Тернопільської області Тарасом Юриком цю процедуру виконав віце-президент ФФУ Олег Собуцький. На початку він озвучив імена найкращих футболістів. Найбільшу інтригу пан Собуцький тримав під час оголошення кращого гравця вищої ліги. Його було визначено за результатами опитування тренерів і капітанів команд. У підсумку друге та третє місця поділили Валентин Білик («ДСО-Поділля») та Ігор Козелко («Колос»), а найкращим з найкращих став Роман Мельник із команди «Агрон-ОТГ» (він же отримав нагороду як кращий бомбардир чемпіонату, 12 забитих м’ячів). У решти номінаціях кращими стали: воротар – Руслан Мазур («Колос»), захисник – Юрій Заставецький («Кристал»), півзахисник – Валентин Білик («ДСО-Поділля»), тренер – Ігор Твардовський (ФК «Бережани»).

Опісля чортківський «Кристал» та «ДСО-Поділля» отримали кубки, медалі, цінні подарунки та футбольні м’ячі як команди, що посіли в елітній лізі тернопільського футболу третє та друге місця відповідно.

Апофеозом свята стало вручення головного кубка вечора чемпіонам Тернопільської області – великогаївському «Агрону-ОТГ». З першими акордами приспіву легендарної пісні «We are the champions» у виконанні британця Брайна Алана з рук Тараса Юрика кубок отримав капітан чемпіонів Роман Мельник, якого, як і всю команду «Агрон», одразу накрило силою силенною конфетті. І так повторювалось тричі після кожного приспіву.

Однак на цьому святковий вечір не завершився. Гості церемонії нагородження кращих футбольних команд області отримали від організаторів дійства красивий довідник «Найкращі-2017», в якому подано найважливіші футбольні події року, мали змогу зробити фотосесію, а також у дружній та невимушеній атмосфері з колегами по футбольному ремеслу поспілкуватися на тему гри номер один.

Свято футболу, безумовно, вдалося, і всі, хто в ньому взяв участь, будуть пам’ятати про нього ще довго. Але футбол тим і цікавий, що він ніколи не завершується. Прийде весна, і зі спортивних залів майстри шкіряного м’яча вийдуть на зелені газони. А значить, розпочнеться новий футбольний рік, а з ним – нові емоції, переживання та перемоги…

Голова Федерації футболу Тернопільської області Тарас Юрик і віце-президент ФФУ Олег Собуцький вручають приз кращому гравцю вищої ліги Роману Мельнику