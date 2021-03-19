У Тернополі затримала водія під наркотиками зі стажем

Сьогодні, близько 9-ї години, патрулюючи на вул.15-го Квітня, інспектори помітили автомобіль Mazda, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Поліцейські зупинили автівку та, в ході спілкування, з’ясували, що на водія наявний медичний висновок про керування автомобілем в стані наркотичного сп’яніння, тож патрульні склали на водія протокол за ч.3 ст.130( Керування транспортним засобом в стані сп’яніння особою, яка двічі за рік була притягнута до відповідальності за керування транспортними засобом в стані сп’яніння ).

Під час спілкування з громадянином, патрульні виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння, тому запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння в найближчому медичному закладі, на що останній відмовився. Патрульні знову склали на чоловіка протокол за ч.3 ст. 130 КУпАП.

Окрім того, громадянина за рішенням суду було позбавлено права керувати автомобілем, тож охоронці порядку винесли на чоловіка постанову за ч.4 ст. 126 (Керування автомобілем особою, позбавленою права керувати транспортним засобом) КУпАП.

НагадаємоЗа керування транспортним засобом в стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року була піддана покаранню за керування автомобілем в стані сп’яніння передбачена відповідальність — 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.

За керування автомобілем особою, яка позбавлена такого права передбачена відповідальність — штраф 20 400 грн, а за повторне порушення протягом року — штраф 40 800 грн з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років та можливістю оплатного вилучення транспортного засобу.