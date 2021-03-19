Хто хоче отримати готельні “зірочки” для відкриття казино в Тернополі?

Цього тижня почала працювати комісія з встановлення категорій готелям, у яких зможуть відкриватись казино та зали ігрових автоматів.

Торік президент Володимир Зеленський погодився з лобістами грального бізнесу, що гральні зали можуть відкриватись у готелях «три зірочки», казино – від 4****. Тобто клас готелів під «ігорку» опустили на одну зірочку, що дозволило відкривати гральні заклади у набагато більшій кількості готелів по регіонам України. Наприклад, якби легалізація йшла по жорсткішому сценарію, то Камянець-Подільському не світила б перспектива мати гральний заклад. А тепер – цілком реально.

Реальністю це стане коли спеціальна комісія підтвердить класність готелів, яка традиційно вимірюється кількістю зірочок. Пять***** – це найвищий клас, три зірки – це принаймні щоденне прибирання номеру, одна зірочка – це щось накшталт хостелу. Різних критерій дуже багато, у тому числі важливим є доступність – як особі з інвалідністю на візочку потрапити з вулиці у номер.

16 березня відбулось перше засідання комісії, розглядали заявки на зірочки від десяти готелей. Двом вирішили відмовити – «Поділля» (Херсон) та «Фрегат» (Хмельницький). Восьми готелям дали час на виправлення недоліків, зазвичай це недостатнє підтвердження відповідності окремим критеріям зірковості. Наступне засідання призначене на 23 березня. «Наші гроші» слідкуватимуть за чергою.

Готель «Тернопіль» – «3***» – ПрАТ «Тернопіль-готель», м. Тернопіль, вул. Замкова, 14 – продовження розгляду.

Основними акціонерами ПрАТ «Тернопіль-готель» є ТОВ «Фінансово-промислова група» (63,7%) і ТОВ «Фінансова компанія «Технотерн» (10,8%).

Власником «Фінансово-промислової групи» є ПАТ «Технотерн-Обрій» (50%) і Кочерган Богдан Васильович (50%) з м. Самбір Львівської області. У 2015 році Кочерган безуспішно балотувався у Львівську обласну раду. Син Кочергана Максим був помічником екс-нардепа від НУНС у 2007-2012 Ярослава Джоджика.

Власниками «Технотерн-Обрій» є Андрій Горук (21%) і Олег Джоджик (20,6%) – це помічники екс-нардепа Ярослава Джоджика. Олег Джоджик є його сином. Також акціонерами «Технотерн-Обрій» є Світлана Гудз, Віктор Федько і Лариса Товарянська.

Ярослав Джоджик і його колишній помічник Андрій Горук також є основними власниками «Фінансової компанії «Технотерн».

Раніше ЗМІ повідомляли, що на початку 2000-х Джоджик у результаті приватизації купив два готелі в Тернополі – «Тернопіль» і «Галичина».

Ярослав Джоджик, Ольга Джоджик і Андрій Горук є також співвласниками пивоварні «Опілля».

Директором «Тернопіль-готелю» є Станіслав Головко. У 2006 році він балотувався на мера Тернополя. Тоді ЗМІ писали про нього як про кандидата з команди Джоджика.

Джерело фото: Вікіпедія

Готель «Галичина» – «3***» – ПрАТ «Тернопіль-готель», м. Тернопіль, вул. Чумацька, 1– продовження розгляду.

Основним контролером ПрАТ «Тернопіль-готель» є екс-нардеп, підприємець Ярослав Джоджик.

Ірина Шарпінська, «Наші гроші»