Сьогодні в Україні ввели погодинні відключення світла

Сьогодні по всій Україні ввели графіки погодинних відключень, однак додатково можуть застосувати й аварійні. Про це у Facebook повідомило Укренерго.

“Сьогодні, 18 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень. Можливе введення додатково аварійних відключень”, – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада.

“Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі. Енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах”, – додали в Укренерго