У Тернополі затримали чоловіка, який полюбляє кермувати напідпитку
Водій транспортного засобу Skoda порушив ПДР та скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai, вживав алкогольні напої після вчинення автопригоди, поводився агресивно, нецензурно виражався та ображав присутніх.
Патрульні перевірили інформацію про водія згідно з базами даних, й з’ясували, що чоловік вже неодноразово притягався до відповідальності за керування автомобілем в стані сп’яніння та позбавлений права керування за рішенням суду.
На водія поліцейські склали адмінматеріали:
протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;
протокол за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі) КУпАП;
постанову за ч. 4 ст. 126 (Повторне протягом року керування автомобілем особою, яка позбавлена такого права) КУпАП;
протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП та відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом.
Керуйте — відповідально!