14:21 | 27.04.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі затримали чоловіка, який полюбляє кермувати напідпитку

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Водій транспортного засобу Skoda порушив ПДР та скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai, вживав алкогольні напої після вчинення автопригоди, поводився агресивно, нецензурно виражався та ображав присутніх.

Патрульні перевірили інформацію про водія згідно з базами даних, й з’ясували, що чоловік вже неодноразово притягався до відповідальності за керування автомобілем в стані сп’яніння та позбавлений права керування за рішенням суду.

На водія поліцейські склали адмінматеріали:
📌протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;
📌протокол за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі) КУпАП;
📌 постанову за ч. 4 ст. 126 (Повторне протягом року керування автомобілем особою, яка позбавлена такого права) КУпАП;
📌протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП та відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом.

Керуйте — відповідально!

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