У Тернополі затримали чоловіка, який полюбляє кермувати напідпитку

Водій транспортного засобу Skoda порушив ПДР та скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai, вживав алкогольні напої після вчинення автопригоди, поводився агресивно, нецензурно виражався та ображав присутніх.



Патрульні перевірили інформацію про водія згідно з базами даних, й з’ясували, що чоловік вже неодноразово притягався до відповідальності за керування автомобілем в стані сп’яніння та позбавлений права керування за рішенням суду.



На водія поліцейські склали адмінматеріали:

протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;

протокол за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі) КУпАП;

постанову за ч. 4 ст. 126 (Повторне протягом року керування автомобілем особою, яка позбавлена такого права) КУпАП;

протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП та відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом.



Керуйте — відповідально!

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