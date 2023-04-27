14:21 | 27.04.2023
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На Тернопільщині в пожежі загинув чоловік

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26 квітня о 07:37 до Кременецького районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області від чергового ВП ГУНП м. Кременець надійшло повідомлення про надзвичайну подію, що сталась на території Почаївської територіальної громади. В с. Лосятин виникла пожежа в кімнаті житлового будинку, на місці події було виявлено тіло власника помешкання, без ознак життя. Ймовірно, до виникнення пожежі призвело коротке замикання електромережі пральної машини. Пожежно – рятувальні підрозділи на гасіння пожежі не викликались.

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