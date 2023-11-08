У Тернополі затримали депутата та адвоката за вимагання 300 тисяч доларів

8 листопада 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили депутату Тернопільської районної ради, який за сумісництвом є заступником керівника однієї з ОТГ Тернопільської області, та адвокату про підозру у вимаганні неправомірної вигоди у сумі 300 тис. дол. США. Крім того, про підозру у підбуренні до надання неправомірної вигоди повідомили керівнику аграрного підприємства.

За даними слідства, у власника одного з аграрних підприємств Тернопільської області під час оформлення документів для продажу цього підприємства та належних йому земельних ділянок виник судовий спір з місцевою ОТГ щодо права власності на землю. У зв’язку з цим аграрій підбурив потенційного покупця до надання неправомірної вигоди у сумі 20 тис. дол. США судді Господарського суду Тернопільської області за прийняття рішення на його користь, а також 300 тис. дол. США заступнику керівника ОТГ та адвокату за неперешкоджання в оформленні права власності та відмову від оскарження рішення суду.

Після цього заступник керівника ОТГ та його спільник почали вимагати за свої «послуги» від покупця підприємства 300 тис. дол. США неправомірної вигоди.

Кваліфікація дій підозрюваних:

депутат Тернопільської районної ради — ч. 4 ст. 368 КК України;

адвокат — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України;

керівник аграрного підприємства — ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.