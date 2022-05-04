У Тернополі затримали п’яного скутериста

Керманич напідпитку з підробним водійським посвідченням, намагаючись уникнути відповідальності, пропонував хабаря

Учора на спецлінію 102 звернулися небайдужі громадяни, які повідомили, що на проспекті Степана Бандери по пішохідній доріжці між житловими будинками, на скутері їздить підозрілий чоловік.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, перевірили прилеглу територію й виявили скутер Honda та зупинили керманича.

Під час спілкування з водієм, патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння, на що останній категорично відмовився.

Під час перевірки документів патрульні з‘ясували, що громадянин не вперше сідає за кермо напідпитку, його вже позбавлено права керувати транспортним засобом за рішенням суду.

Та попри це, громадянин надав інспекторам посвідчення водія з явними ознаками підробки. Згідно з базами даних, пред’явлений документ належав іншій особі.

Під час складання адміністративних матеріалів, громадянин спробував уникнути відповідальності та запропонував інспекторам неправомірну вигоду в розмірі 200 доларів. На неодноразові зауваження та попередження про кримінальну відповідальність за такі дії чоловік не реагував, тож поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин події.

Патрульні ж склали на водія протоколи за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права) КУпАП, а транспортний засіб направили на арештмайданчик.