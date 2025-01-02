Тернопільщина у трійці лідерів за 2024 рік на заході України за кількістю корупційних справ

Відповідні дані оприлюднили – у єдиному державному реєстрі осіб в Україні.

Загалом, за рік в Україні було внесено 4046 записів, котрі пов’язані з корупцією.

На заході України лідирує Львівська область, друге місце – Тернопільськуа і третє – Чернівецька.

На Львівщину припало 326 справ (кримінал – 115 справ).

Тернопільська область за 2024 рік має 165 справ, пов’язаних з корупцією (у кримінальному контексті – 83 справи)

Чернівецька область посіла третє місце з 157 справами про корупцію (з них 62 – кримінал).

Тернополяни