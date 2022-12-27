У Тернополі завдяки унікальній операції пацієнту усунуто нестерпний біль
Завдяки унікальній операції пацієнту усунуто нестерпний біль у спині та ризик розриву розшарованої аорти!
Пацієнту з розшаруванням дуги, грудного та черевного відділу аорти в Тернопільській обласній клінічній лікарні вперше було виконано імплантацію системи з двох стент-графтів, один з яких було модифіковано інтраопераційно.
Ігор Дітківський провів майстер-клас з імплантації інтраопераційно фенестрованого стент-графту зі збереженням перфузії лівої підключичної артерії.
“Відкрита операція була б занадто ризикованою – ризик розвитку ішемії спинного мозку. Руками майстра своєї справи Ігора Олександровича Дітківського операція пройшла швидко та ефективно. Наступного дня пацієнт вже міг ходити, зник нестерпний біль у спині та найголовніше – усунуто ризик розриву розшарованої аорти”, – зазначає завідувач відділенням інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії, лікар-хірург серцево-судинний Богдан Маслій.
Операційна бригада: хірурги Мороз Володимир Степанович та Маслій Богдан Ярославович, анестезіолог Плитка Олена Василівна. Операційні медсестри Байдюк Надія, Бакалець Надія та анестезистка Бойцан Ірина.