На Тернопільщині чоловік загинув, обрізаючи дерева

Три доби медики боролися за життя жителя Шумської територіальної громади. Чоловік потрапив до медзакладу з численними переломами та тілесними ушкодженнями.

Як стало відомо, 70-річний житель Кременецького району 23 грудня на території власного домогосподарства обрізав дерева. Одна з гілок зачепилася за інше дерево і пенсіонер вирішив її підштовхнути. Йому це вдалося, але уламок впав на чоловіка і травмував його. Потерпілого помтив сусід. Він викликав швидку та поліцію.

Впродовж кількох днів лікарі намагалися врятувати пенсіонера, але їм це не вдалося. 26 грудня чоловік помер. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.