У Тернополі збирачі березового соку знищують дерева (фото)

Збираючи цілющий березовий сік, тернополяни забувають про міру і вбивають дерево. В місті та районі нищення берез набуло загрозливих масштабів. За це передбачено штрафи та відшкодування збитків до двох з половиною тисяч гривень за одне дерево. Офіційно збирати сік заборонено.

Ось такі наслідки людського недбальства у скверику перед заводом “Текстерно” по вул. Текстильна.

Рідину, яка скапує з берези, називають соком вельми умовно. Насправді це збагачена мінералами вода, яка просочується вгору під дією кореневого тиску. Завдяки цій силі рослина збагачується поживними речовинами. Вони надходять до дерева через коріння. Далі розчин води й мінеральних солей потрапляють у ксилеми, які розносять рослинні «вітаміни» по всій рослині. Весною, коли дерево пробуджується після зимового простою, цей тиск особливо сильний. Офіційно збирати березовий сік в Україні заборонено. Лише за виключенням тим випадків, коли це роблять промислово у спеціальних відведених місцях.

Довідка

За пошкодження дерев передбачені штрафи: для громадян – від 17 до 51 гривні, для посадових осіб – від 51 до 119 гривень. Крім цього передбачене компенсування збитків у разі часткового або повного знищення дерева – від 510 до 2500 гривень.

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