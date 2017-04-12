Хто з мерів переплюнув Сергія Надала?
Після набуття Бережанами статусу міста обласного значення, у його бюджеті з’явилося чимало зайвих коштів. Мерія райцентру знайшла “геніальний” спосіб їх витратити.
Згідно рішення Бережанської міськради №50 встановлена надбавка за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% посадового окладу міському голові Володимиру Музичці, секретарю міської ради Петру Гончару, усім заступникам міського голови.
Окрім того, згідно того ж рішення, здійснюється щомісячне преміювання посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи: міському голові – у розмірі до 100% посадового окладу; секретарю міської ради, заступникам, секретарю – до 50% посадового окладу.
Але і це ще не все!
Передбачено до державних і професійних свят та ювілейних дат преміювати перших осіб міської ради розмірі до 100% посадового окладу. Зважаючи, що усілякі свята в Україні відзначають мінімум раз в місяць, можна сказати, що верхівка Бережанської мерії просто подвоїла свої посадові оклади.
А щоб життя здавалося повним медом, керівництво Бережан може брати для себе ще й матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.
У такій нахабності і захланності мер Бережан Володимир Музичка переплюнув навіть найскупішого мера області – очільника Тернополя Сергія Надала.
Мої намагання ознайомитись із розпорядженнями міського голови за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2016р. закінчились невдачею – жодного розпорядження міського голови на сайті немає, що на нашу думку є порушенням Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Одночасно в оприлюднених рішеннях сесій Бережанської міської ради з 2013 року систематично вказуються Розпорядження голови міської ради, які затверджуються на згаданих сесіях, наприклад:
Рішенням № 614 від 28.02.2013 року затверджено розпорядження міського голови № 13 від 06.02.2013 року «Про внесення змін в помісячний розпис видатків».
Рішенням № 636 від 28.03.2013року затверджено розпорядження № 41 від 13.03.2013р.
Рішенням № 828 від 30.01.2014року затверджено розпорядження № 10 від 23.01.2014р.
Рішенням № 877 від 27.03.2014 року затверджено розпорядження голови міста № 34 від 11.03.2014п. «Про внесення змін в помісячний розпис видатків» та № 43 від 24.03.2014р. з аналогічною назвою.
Цей список можна продовжувати, всього нами виявлена відсутність розпоряджень голови міста по наступних рішеннях міської ради: № 899 від 30.04.2014р; № 915 від 08.05.2014р.; № 931 від 05.05.2014р.; № 954 від 10.07.2014р.; № 1017 від 30.10.2014р.; № 1029 від 27.11.2014р.; № 1081 від 29.01.2015р.; № 1106 від 26.03.2015р.; № 1133 від 29.04.2015р.; № 1142 від 15.05.2015р.; № 197 від 21.04.2016р. та інші.
Одночасно, нашу увагу привернули відсутні на сайті рішення виконкому міської ради від 28.04.2015 року (згадані рішення не відкриваються), в тому числі:
№ 1111 «Про стан виконання міського бюджету за 1 кв.2015 року».
№ 1112,1115, 1118, 1121.
№ 1114 «Про затвердження розпорядження голови міської ради».
№ 1119 «Про встановлення дитячого майданчика».
№ 1120 «Про розгляд колективного звернення щодо власника спортивно-оздоровчого майданчика».
№ 1122 «Про надання дозволу на укладання договору оренди елементів благоустрою для здійснення торгівлі».
№ 1123 «Про надання житла для тимчасового проживання».
На нашу думку, цей список теж можна продовжити, адже суцільним моніторингом сайту ми не займались.
Дивним видається те, що у одних випадках розпорядження голови міста затверджуються рішеннями – сесій міської ради, а у інших – рішеннями виконкому. Чому так? Виникає логічне риторичне запитання до міської ради:
- Чому порушуються вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації» і не оприлюднюються розпорядження міського голови?
- Чому приховуються від оприлюднення окремі рішення виконкому міської ради?
- Що криється за цими діями: службова недбалість посадових осіб, злочинна бездіяльність чи перевищення (зловживання ) владою?
- Чи може за цими діями криється цілий букет посадових злочинів та корупційних діянь?
До таких роздумів нас підштовхнула інформація надана жителькою міста Бережани Масною О.В. (дивіться відеоінтервью).
Виявлені порушення вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» з боку службових осіб міської ради спонукали громадських активістів звернутись до міського голови м. Бережани з інформаційним запитом.
Відповідь на який ми будемо з нетерпінням чекати, щоб продовжити журналістське розслідування.
Результати розслідування можуть стати підставою правоохоронним органам для проведення дослідчої перевірки виявлених кримінальних правопорушень.