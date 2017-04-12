Хто з мерів переплюнув Сергія Надала?

Після набуття Бережанами статусу міста обласного значення, у його бюджеті з’явилося чимало зайвих коштів. Мерія райцентру знайшла “геніальний” спосіб їх витратити.

Згідно рішення Бережанської міськради №50 встановлена надбавка за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% посадового окладу міському голові Володимиру Музичці, секретарю міської ради Петру Гончару, усім заступникам міського голови.

Окрім того, згідно того ж рішення, здійснюється щомісячне преміювання посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи: міському голові – у розмірі до 100% посадового окладу; секретарю міської ради, заступникам, секретарю – до 50% посадового окладу.

Але і це ще не все!

Передбачено до державних і професійних свят та ювілейних дат преміювати перших осіб міської ради розмірі до 100% посадового окладу. Зважаючи, що усілякі свята в Україні відзначають мінімум раз в місяць, можна сказати, що верхівка Бережанської мерії просто подвоїла свої посадові оклади.

А щоб життя здавалося повним медом, керівництво Бережан може брати для себе ще й матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

У такій нахабності і захланності мер Бережан Володимир Музичка переплюнув навіть найскупішого мера області – очільника Тернополя Сергія Надала.