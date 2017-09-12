У Тернополі жінок навчать давати прочуханки нападникам

У суботу, 16 вересня, в Тернополі відбудеться перше заняття клубу жіночої самооборони. Тренером буде Михайло Собчак — військовослужбовець та інструктор Крав Маги у Тернополі.

“Крав Мага” – військова система рукопашного бою, призначена для швидкої нейтралізації супротивника в умовах реальних життєвих ситуацій (наприклад, у провулку, в машині, в ліфті). Не потребує особливої фізичної підготовки і не має вікових обмежень.

“На цих заняттях в клубі ми “не підтягуємо своє тіло”, “не покращуємо стан здоров’я”, бо за одне тренування в тиждень це нереально, — зазначила організатор заходу Oksana Kuzmenko. — Ми вчимося бити нападника, завдавати рваних ударів по всіх місцях, де тільки можливо підручними предметами і втікати. Якщо можливо – уникати конфлікту і вирулювати ситуацію словесно, але… Найчастіше ґвалтування відбувається вдома. Вдома у постраждалої або ж ґвалтівника. Ми вчимося прибирати психологічні блоки, коли пристає друг або знайомий. Попереджаємо словесно три рази і вже тоді застосовуємо прийоми описані вище”.

Подати заявку на участь можна за активним посиланням.