У Тернополі жорстоко побили чоловіка

Потерпілий, 26-річний житель Тернополя, звернувся за допомогою до медиків майже через добу після побиття. Про пацієнта з ушкодженнями живота, руки, переломом носа лікарі повідомили працівників Тернопільського районного управління поліції.

Правоохоронці почали встановлювати за яких обставин тернополянин отримав травми. В ході спілкування з ним з’ясувалося, що його побив невідомий поблизу залізничного вокзалу в Тернополі.

Як виявилося, тернополянин розпивав спиртні напої в одному із закладів харчування в компанії незнайомців. Під час спілкування у них виник конфлікт, який переріс у бійку. Як наслідок, потерпілий отримав травми.

Поліцейські встановили особу, яку підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень. Це 46-річний раніше судимий місцевий житель.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 122 ККУ – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. За скоєне зловмисникові загрожує до трьох років позбавлення волі, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.