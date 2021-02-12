Тернопіль не потрапив до рейтингу найпрозоріших міст України

«Прозорро. Продажі» проаналізував, які міста найактивніше та найефективніше користувалися системою електронних аукціонів протягом 4 кварталу 2020 року.

Очолює топ-10 місто Київ. За 4 квартал 2020 року столиця оголосила 92 аукціони з оренди, 75 з яких були успішними, тобто 82% успішності.

На другому місці опився Бердянськ. За відповідний період місто оголосило 24 аукціони, 22 з них були успішні та будуть приносити місту додаткових 70,4 тис. грн.

Львів отримав третє місце. Однак він випереджає і Київ, і Бердянськ за доходом від успішних аукціонів – 809,6 тис грн. Загалом місто Лева провело 67 успішних аукціонів з 88 оголошених.

Всього до рейтингу увійшло 32 міста України, які показали успішні результати через систему прозорих продажів.

Тернопіль взагалі не потрапив до цього списку, а це означає, що місто не здає в оренду майно на прозорих аукціонах, або здає неефективно (менше 10 успішних аукціонів за 4 квартал 2020 року).

Зауважимо, що рейтинг міст побудований відповідно до наступних критеріїв:

Потрапляють міста, які оголосили мінімум 10 аукціонів за квартал. Відібрано показники, які найбільше показують ефективність проведення аукціонів: відсоток успішних торгів та рівень конкуренції відносно міста-лідера в цьому кварталі. Чому такі показники? Відсоток успішних торгів показує, наскільки якісно місто готує об’єкти до аукціонів і наскільки прозоро це комунікує. Чим якісніше була пророблена ця робота, тим більш успішні торги. Конкуренція береться від рівня міста-лідера, і показує, наскільки місто формує адекватні вимоги для орендарів, які будуть цікаві різним гравцям, що призводить до появи нових учасників на торгах, які, в свою чергу, підвищують ціни. Обидва показники призводять до того, що місто здає активи швидше і дорожче, а значить ефективність використання комунального майна зростає. (Ці показники розраховуються у відсотках щоб великі міста порівнювались з малими однаково). Максимальний показник конкуренції в четвертому кварталі 2020 – 2,11 пропозицій на торги, з цим показником порівнювали і всі інші міста. Показник площі, яке здало місто, не брали, адже великі міста тут одразу отримували б більше балів за рахунок того, що в них багато площ під оренду. Довідково додали орієнтовний розмір доходу, який отримує місто щомісяця (зазвичай аукціони з оренди проводять строком на 5 років), а також відсоток середнього зростання ціни на аукціоні по місту.



