Що саме 20 художників із України, Литви, Латвії та Естонії приїхали малювати на Тернопільщину?

Митці з України та Прибалтики стали учасниками Першого міжнародного живописного пленеру «Мистецькими шляхами Пінзеля», що розпочався у містечку Бучач на Тернопільщині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У пленері беруть участь 20 художників із різних областей України, Литви, Латвії та Естонії. Упродовж десяти днів знані митці створюватимуть живописні полотна, які відображають історико-культурну спадщину Західної України, зокрема місць, де жив і творив геніальний скульптор XVIII століття Іоан Георг Пінзель. «Українського Мікеланджело», як ще називають цього автора безцінних скульптур та інших творів сакрального мистецтва, по суті, відкрив загалу багаторічний директор Львівської галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, Герой України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Борис Возницький, який врятував від втрати та забуття понад 12 тисяч творів мистецтва, у тому числі й унікальні роботи Пінзеля», – розповіла кореспондентовы агентства директор Благодійного фонду імені Возницького Катерина Кулішова.

За її словами, напередодні учасники живописного пленеру ознайомилися в Бучачі та в його околицях із величними пам’ятками архітектури і скульптурами, роботами Пінзеля, які вдалося зберегти від знищення.

Упродовж двох днів біля них працюватимуть художники, створюючи великоформатні твори, що передають дух епохи славетного скульптора Іоанна Георга Пінзеля.

Після цього митці творитимуть на Івано-Франківщині, у Львові й області, де збереглися сакральні скульптури Пінзеля.

Також у програмі живописного пленеру екскурсії замками «Золотої підкови Львівщини», започаткованої свого часу з ініціативи Возницького.

Передбачається, що підсумкова пленерна живописна виставка відбудеться у День Незалежності, 24 серпня, на території Стрийського парку у Львові.

У планах організаторів пленеру – показ експозиції у Литві та різних містах України, зокрема у Бучачі, де 11-12 вересня пройдуть Дні Пінзеля.

Іоанн Георг Пінзель – галицький скульптор середини XVIII століття, представник пізнього бароко і рококо. Засновник Львівської школи скульпторів. Біографічні відомості про майстра майже відсутні. Його етнічне походження, місце і час народження, а також обставини появи в Галичині та смерті наразі невідомі. Усередині 1740-х років він з’явився при дворі магната Миколи Василя Потоцького, який став його головним замовником і патроном. У 1751 році одружився у Бучачі (Тернопільщина). Упродовж 1750-60-х років (переважно спільно з архітектором Бернардом Меретином) працював у Львові, Ходовичах (тепер Львівська область), Городенці, Гвіздці (нині Івано-Франківська область), Монастириську (костел Успіння Пречистої Діви Марії), Бучачі (обидва — сучасна Тернопільська область). У 1756-1761 роках виконав бічні вівтарі в одному із храмів Львова, монументальні статуї святих Атанасія, Леона, кінну статую святого Юра.

Для творів Пінзеля характерна велика емоційність та динаміка й експресія, надання створеним дивовижним формам життєвих рис.