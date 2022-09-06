У Тернополі п’ятикласники не мають друкованих підручників

Цьогорічні п’ятикласники не мають друкованих підручників. Усі матеріали в електронному форматі. На уроках діти працюють з телефонами, планшетами чи ноутбуками.

На уроці української мови в п’ятому класі Тернопільської школи №24 замість книжок – планшети та телефони. Вчителька Оксана Гуменюк каже, навчаються так, бо друкованих підручників для п’ятикласників немає.

“На даний момент труднощів у нас не виникає, бо ми користуємося гаджетами і діти із задоволенням працюють. Їм більше подобається працювати з гаджетами. А коли будуть підручники, то звичайно буде краще для дітей”, – каже вчителька.

Христина Семесь використовує планшет. Дівчинка каже, на цьому пристрої є всі підручники. Завантажити їх допомагала старша сестра.

“Зручніше, швидко можна гортати, знайти сторінки, книжки важчі, а тут тільки один планшет чи телефон, місця мало займає”, – каже учениця.

Деякі учні роздруковують підручники. Так працює п’ятикласник Назар Януш. Хлопець каже, має роздруківки всього підручника з української мови і ділиться ними із сусідом по парті.

“Поки нема книжки, то мені зручніше роздруківки”, – каже Януш.

Тернополянка Олена Блінова веде сина Миколу додому зі школи. Він навчається у п’ятому класі. Жінка каже, в сина шість предметів. Усі книжки в електронному варіанті. У школі дитина навчається за допомогою телефона, а вдома використовують ноутбук.

“Рюкзак легший. З другого боку – знайти кожен, пояснити, розказати, де той підручник. Якщо щось забув, то потрібно погортати той підручник. Нам вчителька розказала, що є сайт нашої школи, на сайті є бібліотека. Підручники зразу всі комплектом, одним архівом скачуються. І не займають багато, щось 100 з чимось мегабайтів”, – каже Олена Блінова.

Микола розповів, як використовує телефон на уроках.

“Це мій підручник з математики. Тут є вправи, задачі, приклади. Мені зручно, бо не треба багато носити підручників в рюкзаку з собою. Треба відкривати телефон, нажимати на все, багато перегортати. Це займає більше часу”, – каже Микола.

Цього року всі 5 класи починають працювати за програмою Нової української школи. Тому вчителі мали обрати для дітей нові підручники, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, ці підручники мали надрукувати цього року, але не змогли через повномасштабну війну. Всі електронні варіанти підручників є у вільному доступі, каже Ольга Хома.

“Авторів і підручників було насправді дуже багато. Педагогічні працівники Тернопільської області, які саме мали працювати з 5 класом, обрали вчасно ті підручники, за якими вони планували працювати. Але всі прекрасно розуміємо, що коли розпочалася повномасштабна війна і більша частина коштів з різних систем були забрані, в тому числі і з системи освіти, з Міністерства освіти на закупівлю підручників. Станом на сьогодні є інформація про те, що міжнародні донори виділили кошти на друкування підручників і підручники будуть надруковані”, – каже Хома.

Через використання гаджетів у дітей може погіршитися зір. Зокрема розвинутися короткозорість, розповідає офтальмологиня Уляна Швед.

“Наші очі в даль розслабляються, а зблизька вони напружені. І окрім того, що в школі дитина вчиться, вдома вчить уроки, напружує очі зблизька, ще дивитися в гаджет, в планшет, в комп’ютер – це для очей дуже важке випробування. М’язи перенапружуються, око перебудовується так, що в більшості дітей починає розвиватися короткозорість”, – каже Швед.

Лікарка розповідає, як батьки можуть організувати роботу з гаджетами так, щоб зменшити навантаження на зір дитини. “Максимум бути на вулиці дітям, спілкуватися з однолітками віч на віч. Якщо дитина буде на вулиці три години і більше, тоді в неї короткозорість скоріш за все не розвинеться. Також дуже важлива рекомендація, якщо дитина вчиться ввечері постійно на планшеті, то робити перерви. 40 хвилин вчиться, 20 хвилин перерва. Але перерва – це не значить відставив планшет, взяв книжку чи зошит і пише. А щось по хаті допомогти”, – каже Швед. Також за словами Уляни Швед, якщо дитина читає з телефона, планшета чи комп’ютера, ліпше обрати більший екран. Суспільне