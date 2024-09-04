У Тернополі злісним боржникам блокують… туалети

🚽Життя з непрацюючим туалетом. У таких невтішних реаліях опиняються злісні боржники «Тернопільводоканалу», які тривалий час не оплачують комунальні послуги.

Мова про споживачів, які заборгували «Тернопільводоканалу» 3 тисячі гривень та більше за послуги централізованого водопостачання та водовідведення. І впродовж тривалого часу ігнорують всі намагання водоканалівців допомогти їм розв’язати цю неприємну проблему.

Адже позбутися тягаря боргу цілком реально. Можна, наприклад, прийти у «Тернопільводоканал» і попросити фахівців розтермінувати суму боргу на певний період. Аби сплачувати його поступово, посильними для боржника і його фінансового доходу частинками.💰

Але, на жаль, так ситуація розвивається не завжди. Тому маємо сумну статистику.

📌Упродовж липня і серпня працівники водопровідно-каналізаційної інспекції відключили від каналізації майже 100 тернопільських осель.

Такий радикальний спосіб взаємодії із боржниками — вимушений. Тому коли абонент вирішує питання із заборгованістю, наші фахівці відновлюють доступ до послуги централізованого водовідведення. Так, протягом серпня туалети знову повноцінно запрацювали у 18 квартирах Тернополя.

📃Нагадуємо, що не менше, ніж за 30 днів наші фахівці попереджають абонентів про дату відключення від каналізації. Окрім цього, попередньо інформують і голів ОСББ.