Марія Гудима керуватиме ліцеєм №21 до завершення воєнного стану

До завершення воєнного стану Тернопільський ліцей №21-мистецьку школу імені Ігоря Герети очолюватиме Марія Гудима, про це повідомляють у міській раді.

Днями відбувся конкурс на заміщення посади директора Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради Тернопільської області. За результатами роботи конкурсної комісії визначено переможця, яким став Кулешко Віталій Іванович. Є розпорядження міського голови про його призначення на посаду директора у наступний день після зупинення дії воєнного стану в Україні.

До звершення дії воєнного стану Тернопільський ліцей №21 – спеціалізовану мистецьку школу імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради очолюватиме Гудима Марія Ігорівна, з якою буде підписано відповідний контракт.