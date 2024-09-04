На Тернопільщині є більше 300 вакансій для освітян

1 вересня – День знань. В Україні працює майже 860 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників та інших працівників освіти. Вони опікуються мільйоном дошкільнят, навчають п’ять мільйонів школярів, викладають майбутній фах трьом мільйонам студентів.

Освітяни – це люди, які не лише дають знання, а й виховують майбутнє країни – гідне, розумне, освічене покоління; формують національну ідентифікацію; допомагають кожному знайти своє місце в суспільстві і обрати професію. Ми дякуємо освітянам, які підлаштовуючись до реалій війни, сумлінно та самовіддано працюють – офлайн і онлайн, у класах, підвалах, бомбосховищах і навіть з окопів; усім, хто воює, волонтерить, допомагає; дякуємо за їх знання, теплоту, любов, підтримку у цей непростий час.

Цьогоріч роботодавці Тернопільщини подали в службу зайнятості 1291 вакансію у сфері освіти, які оперативно укомплектовуються.

На сьогодні актуальними є 316 пропозиції роботи, найбільше у закладах загальної середньої освіти (181 вакансія).

Роботодавцям потрібні вчителі: математики, інформатики, іноземних мов (англійської, польської, німецької та ін.), української мови, біології, хімії, фізики, географії, музики, трудового навчання, фізкультури та ін. Також є робота для асистентів вчителів та асистентів вихователів закладів дошкільної освіти; вихователів; помічників вихователів; керівників гуртків та керівників музичних; тренерів-викладачів з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.); викладачів закладів вищої, фахової передвищої освіти та майстрів виробничого навчання; педагогів-організаторів; керівників (директорів) закладів загальної середньої та дошкільної освіти тощо.

Найвища зарплата у вчителя математики в приватному закладі освіти – 20 тис. грн.

Аби набути додаткових компетентностей за спрямуванням служби зайнятості освітяни зі статусом безробітного можуть підвищити свою кваліфікацію за напрямами: «Іноземні мови (англійська, німецька (польська) мова)» (термін навчання 1,7 міс.), «Комп’ютерні інформаційні технології (англійською мовою)» (1,7 міс.) – в Західноукраїнському національному університеті.

Для вчителів (осіб різних категорій – за віком від 45 років; без врахування віку – ВПО, ветеранів, людей з інвалідністю та ін.) буде цікавим навчання за безоплатними ваучерами за напрямами: «Дошкільна освіта», «Психологія», «Фізична культура і спорт», «Середня освіта» (за предметними спеціальностями: «Вчитель математики», «Вчитель фізики», «Вчитель хімії», «Вчитель української мови і літератури»).

Освітяни активно відкривають та провадять підприємницьку діяльність.

Так, завдяки реалізації грантової програми «єРобота» за проєктами «Власна справа» та «Гранти для учасників бойових дій та одного з їх подружжя», які супроводжує служба зайнятості, на Тернопільщині реалізовуються 14 бізнесів щодо надання освітніх послуг.

До прикладу, отримавши грантові кошти, підприємці відкрили навчальний центр «Інтелектуал», школу ораторського мистецтва, кілька центрів розвитку та дозвілля дитини, логопедично-корекційний центр для дітей з мовленнєвими порушеннями, художню студію, мінісадок, танцювальний клуб, дитячий заклад позашкільної освіти, онлайн-офіс з навчання фінансової грамотності населення. Грантери надають послуги з вивчання української та іноземних мов, шкільних предметів; з корекційної педагогіки; організовують заняття із загального розвитку, підготовки до школи; навчають танцям, прикладному мистецтву, рукоділлю, музики, співу та ін.