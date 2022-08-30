23:14 | 30.08.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі зловмисник викрав з лікарняного приміщення стару документацію

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Заява про крадіжку надійшла до працівників Тернопільського районного управління поліції від адміністрації одного з медзакладів міста. Невідомий пошкодив вікно недіючого архівного приміщення та виніс звідки десятки ящиків з різними списаними документами: історії хвороб, медичні картки.

Поліцейські встановили особу підозрюваного у злочині. Ним виявився мешканець обласного центру. Тернополянин у пошуках наживи пробрався на териотрію лікарні та через вікно помітив склад з різними паперами.  Він вирішив здати крадене у пункт прийому макулатури.

Злодій “заробив” понад п’ятсот гривень і кримінальне провадження згідно ч.4 статті 185 КК України. Тривають слідчі дії.

 

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