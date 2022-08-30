Велосипедист травмував десятирічну дівчинку

Подія сталася у Чорткові. 39-річний чоловік здійснив наїзд на 10–річну дитину. Дівчинка з травмами госпіталізована.

До поліцейських надійшло повідомлення про те, що по вулиці Володимира Великого у Чорткові велосипедист здійснив наїзд на неповнолітню. З’ясувалося, 39-річний чортківчанин, рухаючи велосипедом по тротуарній частині, наїхав на десятирічну школярку, яка каталася на дитячому самокаті. Дитина з травмами була госпіталізовано до медичного закладу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 291(порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.