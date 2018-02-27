У Тернополі змагалися діти-радіоконструктори

Нещодавно у КЗ ТМР “Станція юних техніків” відбулися змагання з швидкісного радіоконструювання. У змаганнях взяли участь: ТЗОШ N26, ТЗОШ N4, ТСШ N3 та КЗ ТМР “Станція юних техніків”. Всього 10 учасників.

Переможцями стали: у молодшій віковій групі – Осадця Руслан, Левик Владислав, Назаревич Тарас; у старшій – Дуда Микола, Оконський Юліан, Галан Роман.

Переможці нагороджені грамотами та цінними призами, а учасники дипломами. Команди переможці та керівники нагородженні грамотами управління освіти.