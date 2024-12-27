У Тернополі змінено назву зупинки: тепер «вул. Сергія Короля» замість «вул. Бережанська»

26 грудня виконавчий комітет Тернопільської міської ради вніс зміни до рішення виконавчого комітету від 02.08.2017 № 535 «Про затвердження Переліку та назв зупинок міського громадського транспорту загального користування м. Тернополя».

Рішення передбачає оновлення назв зупинок громадського транспорту. Відповідно до цього, зупинка, що раніше носила назву «вул. Бережанська», тепер буде перейменована на «вул. Сергія Короля».

Зміна назв пов’язана з рішенням міської ради від 13 грудня 2024 року про перейменування вулиці. Цей крок є частиною роботи з упорядкування міської топонімії та актуалізації назв відповідно до сучасних реалій.

Просимо жителів та гостей міста звернути увагу на нову назву зупинки під час планування маршрутів.