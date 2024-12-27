У Тернопільській області затверджено нові критерії визначення критично важливих підприємств

У Тернопільська обласна державна адміністрація затверджено нові критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади в особливий період.

Тепер, щоб отримати статус критично важливого, підприємство має відповідати щонайменше 3 критеріям Кабінету Міністрів України.

Якщо підприємство відповідає лише 2 критеріям КМУ, є можливість скористатися ще двома критеріями Тернопільської ОВА, але за умови відсутності заборгованості із виплати заробітної плати:

1️⃣ підприємство сплатило податків і зборів до загального фонду бюджету територіальної громад за попередній рік на суму, що становить не менше:

0,3% суми бюджету територіальної громади , якщо індекс податкоспроможності громади дорівнює або є більшим 1;

0,5% суми бюджету територіальної громади, якщо індекс податкоспроможності громади становить від 0,5 до 0,999;

0,7% суми бюджету територіальної громади, якщо індекс податкоспроможності громади становить 0 до 0,499;

2️⃣ фактична чисельність працівників підприємства за останній календарний квартал дорівнює тій кількості працівників, які були працевлаштовані на підприємство і станом на кінець IV кварталу 2023 року, або збільшилась;

3️⃣ чисельність працівників підприємства з числа внутрішньо переміщених осіб або з числа ветеранів війни становить 15% від загальної чисельності працівників підприємства або більше;

4️⃣ загальна чисельність працівників підприємства повинна становити 25 та більше;

5️⃣ суб’єкт здійснює оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 100 гектарів або утримує не менше 50 голів великої рогатої худоби або 100 голів свиней, або овець, або кіз, або 20 тисяч голів птиці;

6️⃣ підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність та експортує 25% або більше продукції, яка була вироблена або піддана достатній переробці чи обробці підприємством за попередній рік;

7️⃣ дохід від діяльності підприємства визначений за правилами бухгалтерського обліку дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень на рік.

Відповідно, 2 критерії КМУ та 2 критерії ОВА дають необхідну кількість, щоб отримати статус критично важливих.

Як і раніше, підприємство подає підтверджуючі документи до обласної військової адміністрації, де щотижня комісією розглядається та приймається рішення щодо надання такого статусу.

І нагадую, що на веб-сайті ОДА розміщена детальна дорожня карта для отримання статусу критично важливого: https://cutt.ly/beVyFXF9

Тому закликаємо підприємства не відкладати справу на потім і активно звертатися за консультаціями з підготовки документів чи з інших питань до Департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської ОДА:

📞 (035) 52 33 83

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