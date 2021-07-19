У Тернополі знищують мозаїку визначного художника: протестують навіть львів’яни

На будівлі “Текстерно” у Тернополі знищують унікальне мозаїчне панно одного із найвизначніших українських художників ХХ століття.

Спочатку почали бити на сполох містяни, зараз до них приєдналися поціновувачі мистецтва зі Львова.

Як передає портал Ukrainian Modernism, львів’янка Олена Мартинчук спеціально приїхала в Тернопіль, щоб влаштувати одиночний пікет проти знищення мозаїки. Долучатися до протесту закликають й тернополян.

“Спорткомплекс “Текстильник” – частина Тернопільського бавовняного комбінату (нині “Текстерно”). В 1974-1975 роках шістдесятник Валерій Ламах втілив на стінах фасаду палацу унікальне мозаїчне панно.

В 90-х міська влада почала позбуватися комбінату, і наразі “Текстерно” повністю належить приватним особам. Власник спорткомплексу, Швед Анатолій Петрович, днями почав знищувати авторський твір Валерія Ламаха, частину всеукраїнської культурної спадщини.

Тернопіль, необхідно зупинити цей бєспрєдєл. Комєрси, на жаль, вільні купувати нашу культуру, але вони не мають право її знищувати. Потрібні термінові і рішучі дії”, – йдеться у їх дописі в Instagram.