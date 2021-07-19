З’їдають два кілограми риби на день: подружжя з Тернопільщини виходжує лелеченят (Фото)

Жителька села Горинка, що на Кременеччині, Олена Ковальчук доглядає за лелеченятами. Жінка каже, під час буревію гніздо, в якому жили птахи, впало з дерева і лелеки залишилися без домівки.

Чотирьох лелеченят, які випали з гнізда, родина Ковальчуків оселила у хліві. Птахам лише місяць, ходити та літати вони ще не можуть. Для того, щоб прогодувати птахів, щодня потрібно майже 2 кілограми риби. Її жінка купує, а потім нарізає на дрібні шматки, повідомляє Суспільне.

“Вони підростають, їсти їм потрібно багато, а я не маю можливості їх годувати, бо треба весь час купувати рибу. Ми два пенсіонери, чоловік чорнобилець 1 категорії, а ще й до того має онкологію. Можливо волонтери, чи хтось поможуть нам їх догодувати, щоб вони виросли”, – каже Ковальчук.

Лелече гніздо на дереві змайстрував чоловік Олени Ковальчук.

“Колись в нас було гніздо, а під час бурі впало. Чоловік взяв і зробив друге гніздо. Лелеки прилітали, була буря і знову гніздо впало”, – каже Ковальчук.

Доглядати за лелеченятами будуть до кінця літа.

“Вони вже починають краще стояти на ніжках. Ми зараз будемо їх більше випускати, щоб вони ходили, вчилися літати, бо в кінці серпня вони відлітають. Хочу, щоб вони полетіли разом з усіма”, – розповіла Ковальчук.