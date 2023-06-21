04:21 | 22.06.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Прокуратура вимагає привести у належний стан захисне укриття в Кременці

Redaktor 0 Views Прокоментуй!


Прокуратура вимагає привести у належний стан протирадіаційне укриття захисної споруди в адміністративній будівлі

Кременецька окружна прокуратура подала позов до суду в інтересах держави до Кременецької міської ради про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести у стан готовності захисної споруди цивільного захисту, яка перебуває у власності органу місцевого самоврядування.

Прокурори з’ясували, що у воєнний час протирадіаційне укриття, розраховане на 150 осіб , площею понад 160 кв м на території однієї з селищних рад через бездіяльність власника не готове до повноцінного використання його як споруди цивільного захисту. Відтак прокуратура подала позов.

Тернопільський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *