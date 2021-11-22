У Тернополы Митрополит Василій пригостив потребуючих людей безкоштовними обідами

14 листопада, уже вп’яте, відзначається Всесвітній день бідних відповідно до заклику Святішого Отця Папи Римського Франциска. «Коли віруючі хочуть особисто побачити Ісуса, доторкнутися до Нього рукою, то знають, куди звертатися: бідні є таїнством Христа, вони представляють Його особу та відсилають до Нього», – зазначає він у Посланні з нагоди V Всесвітнього дня бідних.

Власне тому з нагоди відзначення Всесвітнього дня бідних, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк разом із працівниками «Карітасу Тернопіль» пригощав гарячими обідами підопічних благодійної їдальні.

На обід зібралося близько 100 людей, серед яких безпритульні, самотні люди похилого віку, люди з інвалідністю. Владика Митрополит Василій поблагословив кожного потребуючого і побажав міцного здоров’я та Божих ласк.

Директор «Карітасу» отець Роман Загородний подякував кожному жертводавцю та благодійнику, які не забувають про бідних та одиноких людей: «Дякуємо всім доброчинцям, які підтримують діяльність благодійної їдальні. Сьогодні, завдяки спільним старанням, 100 осіб в потребі отримали повноцінний обід, яблука, солодощі та йогурт».

Благодійна їдальня в «Карітасі Тернопіль» працює тричі на тиждень. Обіди видаються в понеділок, середу та п’ятницю об 11.30 год. Підтримати її діяльність можуть всі охочі, повідомляє пресслужба “Карітасу”.