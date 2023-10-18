13:12 | 18.10.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополя 23 жовтня відбудеться аукціон з продажу танку 

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23 жовтня на електронному майданчику «Prozorro» відбудеться аукціон з продажу  корпусу радянського танка Т-34, 1944 року випуску, без силової установки та навісного обладнання.

Танк відреставрований і кошти вилучені з його продажу підуть на дрони для Сил Спеціальних Операцій.

Стартова ціна лота становить 872 210 грн.

Долучитись до участі в торгах онлайн можна на платформі Ubiz  за посиланням.

До слова, танк після закінчення Другої світової війни був розміщений на площі Перемоги, що на масиві Дружба (тепер на цьому місці McDonalds, а вулиця перейменована на честь гетьмана Івана Мазепи). У 1990 році танк демонтували і перенесли до Старого парку, де розміщено меморіал полеглим під час Другої світової війни. 

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