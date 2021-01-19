Як вода у кранах тернополян “робиться” освяченою (відео)

Уже понад десять років свято Богоявлення в Тернополі розпочинається з освячення води на водопровідних насосних станціях (ВНС) “Тернопільводоканалу”.

Спершу Чин Водосвяття здійснюється на ВНС № 4 третього підйому, що на вулиці 15 Квітня (на відео). Вода туди надходить зі свердловин Верхньо-Івачівського водозабору. Ця станція забезпечує цілодобовим водопостачанням майже 80 відсотків абонентів водоканалу. Потім вода освячується на ВНС № 1, куди надходить зі свердловин Тернопільського водозабору. Отож, Чин Водосвяття перетворює воду на свячену в кожній домівці Тернополя й довколишніх сіл. Особливо шанують цю традицію водоканалівців віряни, які не мають змоги у цей день навідатися до своїх храмів.