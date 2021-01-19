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Новини Тернополя 

Передчасно помер учасник АТО, сержант Роман Липовий з Тернопільщини

Irena 0 Views Прокоментуй!

Про це повідомили у Шумській міській раді. 

  • Шумська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті учасника АТО (ООС), сержанта Липового Романа Юрійовича. Народився Роман Юрійович у 1971 році, житель села Мирове. Наприкінці 2014 року був мобілізований в Збройні Сили України. Двічі проходив військову службу за контрактом. На жаль, словами важко загоїти у серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. Світлий, добрий спомин про Романа Юрійовича житиме в наших серцях. Щиро поділяємо біль і горе, схиляємо голову в глибокій скорботі.
Прощання та поховання відбудеться 20.01.2021 року в с. Мирове.

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