Передчасно помер учасник АТО, сержант Роман Липовий з Тернопільщини

Про це повідомили у Шумській міській раді.

Шумська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті учасника АТО (ООС), сержанта Липового Романа Юрійовича. Народився Роман Юрійович у 1971 році, житель села Мирове. Наприкінці 2014 року був мобілізований в Збройні Сили України. Двічі проходив військову службу за контрактом. На жаль, словами важко загоїти у серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. Світлий, добрий спомин про Романа Юрійовича житиме в наших серцях. Щиро поділяємо біль і горе, схиляємо голову в глибокій скорботі.

Прощання та поховання відбудеться 20.01.2021 року в с. Мирове.