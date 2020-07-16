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У Центрі подології Stoppa розповіли, про що свідчить надмірна пітливість ніг

Irena 0 Views Прокоментуй!

Потіти властиво кожній людині. Але іноді це явище приносить істотний дискомфорт. Наприклад, пітливість ніг може бути ознакою різних хвороб. Чому потіють ноги і що з цим робити, знають у Тернопільському Центрі подології Stoppa.

  • Ця проблема не просто дошкуляє дискомфортом – вона призводить до появи мозолів, натоптишів, а іноді до грибкових і бактеріальних захворювань, що є небезпечним для вашого здоров’я. Пітливість ніг може появлятися через ряд різних причин: генетичні особливості, розлади ендокринної чи нервової системи або інфекційні захворювання. У центрі подології @stoppa.ternopil ми допоможемо вам зрозуміти походження пітливості ніг і позбавимо вас суміжних проблем, таких як: натоптиші та мозолі. Після процедур ми направимо вас до спеціаліста, який допоможе вам у лікуванні пітливості ніжок.

Адреса Центру Stoppa: м. Тернопіль, вул. Богдана Хмельницького, 19/207 (навпроти залізничного вокзалу). Тел. 0968468561

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