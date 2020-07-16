У Центрі подології Stoppa розповіли, про що свідчить надмірна пітливість ніг
Потіти властиво кожній людині. Але іноді це явище приносить істотний дискомфорт. Наприклад, пітливість ніг може бути ознакою різних хвороб. Чому потіють ноги і що з цим робити, знають у Тернопільському Центрі подології Stoppa.
- Ця проблема не просто дошкуляє дискомфортом – вона призводить до появи мозолів, натоптишів, а іноді до грибкових і бактеріальних захворювань, що є небезпечним для вашого здоров’я. Пітливість ніг може появлятися через ряд різних причин: генетичні особливості, розлади ендокринної чи нервової системи або інфекційні захворювання. У центрі подології @stoppa.ternopil ми допоможемо вам зрозуміти походження пітливості ніг і позбавимо вас суміжних проблем, таких як: натоптиші та мозолі. Після процедур ми направимо вас до спеціаліста, який допоможе вам у лікуванні пітливості ніжок.
Адреса Центру Stoppa: м. Тернопіль, вул. Богдана Хмельницького, 19/207 (навпроти залізничного вокзалу). Тел. 0968468561