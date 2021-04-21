У центрі Тернополя обмежать рух на 5 вулицях

Через проведення півфіналу Кубка України з футболу в Тернополі сьогодні обмежать рух на п’ятьох вулицях. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міськради, розповіла речниця міськради Мар’яна Зварич.

За її словами, обмежать рух автомобілів на вулицях Клінічній та Романа Шухевича, а також від вулиці Веселої в бік проспекту Степана Бандери, вулицею Парковою від Зеленої в бік вулиці Романа Шухевича та на вулиці Коцюбинського. Їздити цими вулицями зможе тільки громадський транспорт і мешканці будинків.

А з 14:00 до 19:00 поблизу стадіону та на Привокзальному майдані заборонять продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, розповіла Мар’яна Зварич.

Нагадаємо, у півфінальному поєдинку Кубка України зустрінуться команда Першої ліги “Агробізнес” із Волочиська та лідер Прем’єр-ліги – київське “Динамо”. Матч розпочнеться на міському стадіоні Тернополя імені Романа Шухевича о 16 годині.

Другого фіналіста Кубка України визначатимуть сьогодні на Кіровоградщині. Там команда “Олександрія” зіграє з луганською “Зорею”. Матч розпочнеться о 18:30.

Суспільне