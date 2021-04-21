У віддалених населених пунктах Тернопільщини проведуть високошвидкісний інтернет

Вже незабаром у віддалених селах Тернопільської області з’явиться швидкісний інтернет. На це спрямують «Інтернет субвенцію» із держбюджету. Загалом для підключення закладів соціальної інфраструктури до швидкісного фіксованого інтернету по всій Україні цьогоріч передбачено 500 млн грн.

Наразі у Тернопільській ОДА створено робочу групу щодо перевірки оптичних мереж у населених пунктах. Зокрема 21 громада області подала заявку, щоб у 93 населених пунктах прокласти оптоволокно для інтернету.

Пріоритетно у 2021 році підключатимуться заклади соціальної інфраструктури у віддалених селах, де відсутнє інтернет-покриття на базі волоконно-оптичних технологій. А підключення школи чи бібліотеки у віддаленому населеному пункті дозволить вже набагато простіше під’єднатися до інтернету й мешканцям.

Кошти розподілятимуть за рейтинговим принципом. Фінансування отримають в першу чергу ті села, на території яких є соціальні об’єкти – школи, ЦНАПи, інтернати, медзаклади, бібліотеки. Водночас якщо в селі є хоча б один такий об’єкт, громада вже може претендувати на інтернет-субвенцію. Тому керівникам потрібно бути активними.

Довідково:

Цьогоріч на під’єднання до оптичного інтернету 3 тис. сіл держава витратить 500 млн грн. Триває попередній збір заявок від голів громад. Задля того, щоб розподіл коштів відбувся максимально прозоро та ефективно, Мінцифри розробило окремий майданчик.

Зазначимо, що у проекті йдеться саме про оптичний інтернет. Це фіксований швидкісний інтернет, але з використанням найсучасніших технологій. Його можна порівняти з електромобілем Tesla в автомобільній сфері. Оптичний інтернет — найбільш швидкий, надійний та безпечний. І саме його отримають українські села уже у 2021 році.

Проекту «Інтернет-субвенція» передувало дослідження Мінцифри, проведене у 2019-2020 роках. На той час результати свідчили, що в понад 15 тис. сіл, де проживає близько 3,5 млн українців, відсутнє покриття швидкісним фіксованим інтернетом.