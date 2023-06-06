У центрі Тернополя патрульні влаштували рейд на припарковані автомобілі

Друзі, не забувайте про дотримання правил дорожнього руху, коли паркуєте свій автомобіль 🅿️

5 червня інспектори провели відпрацювання в центральній частині міста, щоб виявити порушення правил зупинки і стоянки. Такі заходи спрямовані на розвантаження вулиць нашого міста та забезпечення безпеки на дорозі.

🚔 Патрульні цілодобово реагують на звернення громадян, повʼязані із порушенням ПДР та самостійно виявляють чимало водіїв-порушників.

За минулий місяць охоронці порядку винесли 137 постанов на водіїв, які припаркували свої автомобілі у заборонених для цього місцях.

❗️ Звертаємо увагу, що дотримання правил паркування не тільки зменшить ризик отримання штрафу, але й сприятиме забезпеченню безпеки на дорозі.

Будьте відповідальними учасниками дорожнього руху 🚓