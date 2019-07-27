Ломбард – простой способ оценить бриллиант любого размера!

Во все века бриллиант всегда имел особу ценность. Существует множество украшений с алмазами, старинные и современные, разных форм и огранок. Если вы хотите продать такие украшения или сдать под залог, то для начала нужно провести их оценку.

Во все века бриллиант всегда имел особу ценность. Существует множество украшений с алмазами, старинные и современные, разных форм и огранок. Если вы хотите продать такие украшения или сдать под залог, то для начала нужно провести их оценку.

Процедура оценивания бриллиантов в ломбарде

Специалист, занимающийся оценкой камней, называется геммолог. Для оценки стоимости драгоценного камня геммолог измеряет его диаметр, высоту и при помощи специальной формулы рассчитывает рыночную стоимость камня.

Такой мастер может определить подделку, которая незаметна неопытному человеку. Например, бриллиант гораздо легче фианитов, чаще всего имеет вкрапления, а также другую огранку, отличающуюся от синтетических материалов. Непосредственно проверка на подлинность производится при помощи специальных приборов.

Следует учесть, что не каждый ломбард в своем штате имеет эту должность, поскольку помимо специалиста необходимо затратить деньги на приобретение специального оборудования. Оно необходимо для того, чтобы правильно оценить камень, не вынимая его из украшения. Зачем такие сложности?

Все дело в том, что если вы человек, который не имеет никакого отношения к добыче алмазов, их лицензионной продаже (владелец магазина или ювелир), то осуществлять куплю-продажу камней можете только в украшениях. Официально камни в чистом виде ни один ломбард у вас просто не примет.

Если в ломбарде нет специалиста, то мелкие камни чаще всего оценивают по стоимости золота.

Какие характеристики влияют на цену камней?

Самое главное, на что обращают внимание при оценке бриллиантов, это:

Вес. Цена камня будет дороже, если его вес больше. Чтобы правильно оценить изделие, специалисты используют специальную формулу.

Цвет. Прозрачные камни ценятся выше, если цвет желтоватый или коричневатый, то их ценовой диапазон снижается.

Огранка. Качественная огранка – это залог красоты и блеска камня, его правильных пропорций. Существует несколько категорий, на которые делят бриллианты (А, Б, В, Г), а саму огранку оценивают по геометрическим параметрам.

Чистота. Самые дорогие бриллианты не имеют вкраплений и примесей, трещин и пузырей. Выше всего ценятся идеально чистые камни, но их в природе очень мало. Для оценки чистоты тоже существует специальная таблица.

Если вам нужна качественная и справедливая оценка бриллиантов в Киеве, то актуально найти специализированный ломбард. Только в нем сделают экспертную оценку камней, не вынимая их из украшения. При этом вам определят реальную стоимость всего украшения, учитывая все его нюансы (бренд, дизайн, способ крепления камня, качество золота).